Há escolas a perguntar aos pais se filhos estão vacinados

Algumas escolas estão a perguntar aos encarregados de educação se os seus filhos já foram vacinados contra a Covid-19.

A Renascença sabe que, com o pretexto de estarem a atualizar os dados para o delegado de saúde dar uma resposta mais eficaz em caso de surto, há diretores de turma que estão a enviar e-mails aos pais.

Em nome da escola e da DGS, perguntam se o educando tem o esquema vacinal completo e quando foi administrada a segunda dose.

Uma situação criticada pelo presidente da Confederação Independente de Pais e Educadores. Rui Martins diz que os pais devem pedir explicações.

“O apelo que aqui se faz é aos pais para perguntarem exatamente a quem mandou esse e-mail, por que razão estão a pôr essa questão, nesta altura, portanto, para sermos todos esclarecidos. Não esteja aqui subentendida alguma pressão para vacinação ou não”, declara Rui Martins.

Contactado pela Renascença, o ministério da Educação admite que as autoridades de saúde fizeram esse pedido às escolas para saber se as crianças estavam vacinadas contra a Covid.

Fonte do gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues diz, no entanto, que os estabelecimentos de ensino não podem recolher dados de saúde dos alunos e garante que esse mesmo esclarecimento já foi dado às escolas.

“As escolas devem cumprir as regras estabelecidas pelo RGPD, pelo que não poderão recolher dados, cujas autoridades de saúde são as únicas entidades que os devem deter. Apesar do pedido que as escolas foram alvo, esta mesma clarificação já foi dada pela DGESTE aos estabelecimentos de ensino que colocaram dúvidas”, lê-se na resposta enviada à Renascença.