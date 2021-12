Portugueses mais velhos, mais escolarizados e menos homens do que mulheres

O número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 20,6% nos últimos 10 anos e representa 23,4% da população portuguesa, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE assinala também que aumentou na última década o desequilíbrio no volume da população dos dois sexos, com um rácio de 90,7 homens por cada 100 mulheres, menos 0,8 pontos do que em 2011.

O nível de escolarização em Portugal aumentou significativamente em Portugal e 21,3% da população tem o ensino secundário, crescendo também o número de residentes com cursos superiores, segundo o Censos de 2021.



De acordo com resultados provisórios divulgados agora, em 2021 tinham o e ensino secundário ou pós-secundário 21,3% dos residentes em Portugal, um aumento em relação aos 11,8% registados em 2011.

Também ao nível do ensino superior houve um crescimento significativo, e os Censos de 2021 apontam que a percentagem de população com cursos superiores passou dos 11,8% para os 17,4%.

Os números constam dos resultados provisórios do Censos 2021, cuja segunda fase de divulgação começou agora.