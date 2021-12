Vacinação 5-11 anos. “Task force” da Comunicação espera que número de agendamentos suba

Veja também:

Mais de 30 mil crianças entre 10 e 11 anos estão inscritas para levar a vacina da Covid-19 no próximo fim de semana. Até lá, espera-se que o número venha a subir, admite a responsável “task force” das Ciências Comportamentais.

“Tal como aconteceu com os adolescentes, eu não vou a futurizar que uma criança de repente apareça a dizer que não quer ser vacinada, a não ser que lá em casa também haja um ambiente bastante reticente em relação ao processo da vacinação”, diz Margarida Gaspar de Matos à Renascença.

A responsável admite que “os pais estão receosos em dar a vacina aos seus filhos”, mas considera a apreensão “natural”, tal como “tudo o que acontece aos filhos”.

Margarida Gaspar de Matos lembra que a vacina em causa, da Pfizer, foi recomendada, quer pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) quer pela Direção-Geral da Saúde (DGS), pelo que “a questão não é tanto o risco das vacinas”.

“Do ponto de vista médico, as questões estão claras”, defende.

Nestas declarações à Renascença, a responsável pela “task force” criada para apoiar a tomada de decisão no contexto da pandemia lamenta a falta de tempo para a criação de um plano que ajude as escolas e os encarregados de educação a explicar de forma clara os benefícios da vacina.

“Devia ter havido uma comunicação direta com as crianças a partir da escola, mas estas coisas estão todas muito dificultadas, não só porque estamos um bocadinho a trabalhar com prazos muito curtos, como a escola também não está com uma ação a 100%”, diz a psicóloga.

“Posso dizer que teria sido útil uma campanha nas escolas no sentido de as crianças perceberem o que é a vacinação e porque é que pode ser útil para elas e para as outras pessoas à sua volta”, destaca.