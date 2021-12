Selminho. Sentença de Rui Moreira marcada para 21 de janeiro

O coletivo de juízes marcou para 21 de janeiro a leitura do acórdão do processo Selminho, no qual Rui Moreira é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município do Porto.

No Tribunal de São João Novo, no Porto, a juíza presidente, Ângela Reguengo, anunciou a leitura do acórdão para as 14h30 de 21 de janeiro de 2022, após as alegações finais, nas quais o procurador do Ministério Público (MP) pediu a condenação do presidente da Câmara do Porto a uma pena suspensa e a perda deste mandato, enquanto o advogado de Rui Moreira defendeu a sua absolvição.

Rui Moreira está acusado de prevaricação, por favorecer a imobiliária da família (Selminho), da qual era sócio, em prejuízo do município, no litígio judicial que opunha a autarquia à imobiliária, que pretendia construir um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida.

No final das alegações, a presidente do coletivo de juízes perguntou a Rui Moreira se queria dizer mais alguma coisa, com o autarca a responder que não esperava ver, em julgamento, a sua honra ofendida, em alusão às alegações do procurador do MP Luís Carvalho.

"Não contava ver a minha honra ofendida, mas o que vi aqui hoje foi a minha honra ofendida e de pessoas com quem trabalhei. Estas pessoas merecem a defesa da honra e ficaria de mal comigo mesmo se não o fizesse. Quanto à vice-presidente Guilhermina Rego, fez o que lhe competia ao assinar o acordo com a Selminho e que era melhor para o município", declarou o autarca, acrescentando que espera levar o atual mandato até ao fim.