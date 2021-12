Operadoras de telecomunicações combinavam publicidade para aceder a gravações

A Autoridade da concorrência (AdC) acusou as operadoras de telecomunicações MEO, NOS, Vodafone e a consultora Accenture de restringirem a concorrência.

Segundo uma nota de imprensa esta quarta-feira divulgada pela AdC, as operadoras, com o suporte tecnológico e operacional da consultora, combinaram entre si “a inserção de 30 segundos de publicidade como condição de acesso dos respetivos clientes às gravações automáticas dos diferentes canais de televisão.”

O acordo, acusa a AdC, originou uma abordagem concertada por parte das operadoras que levou a que os clientes ficassem “sem incentivo à mudança de operador, apesar de insatisfeitos com as alterações introduzidas, no serviço de televisão por subscrição.”

Segundo a Autoridade da concorrência, o acordo visou “preservar a estrutura de mercado relativamente estável e equilibrada, da qual os operadores beneficiam, uma vez que o mesmo minimiza a diferenciação nas ofertas de serviços de televisão por subscrição, em termos de preço ou outras condições de transação, em benefício dos operadores e em detrimento dos consumidores.”