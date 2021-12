30 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças é "um bom indicador"

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde considerou, esta terça-feira, “um bom indicador” haver “em poucas horas” já cerca de 30 mil crianças com 10 e 11 anos autoagendadas para a vacinação contra a covid-19.

“Nestas poucas horas, parece um bom indicador para aquilo que todos garantidamente queremos que é a adesão dos pais destas crianças dos cinco aos 11 à vacinação”, afirmou António Lacerda Sales à margem da cerimónia da tomada de posse do primeiro bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Lopes.

O governante recordou “os três grandes objetivos” da vacinação nesta faixa etária: “proteger em primeiro lugar as crianças, proteger também a normalização da sua vida, nomeadamente na escola, e também proteger a vida em sociedade”.

António Lacerda Sales disse ainda esperar que “até ao próximo sábado” muitos mais pais agendem a vacinação dos seus filhos.

O agendamento da vacinação contra a covid-19 de crianças com 10 e 11 anos, que vai decorrer nos dias 18 e 19 de dezembro, está disponível desde as 20h00 de segunda-feira, no Portal de Agendamento Online, que permite marcação da vacinação para o local e a data mais convenientes.

De acordo com o calendário apresentado pelo Governo para a vacinação de crianças, de 06 a 09 de janeiro serão vacinadas as que têm entre nove e sete, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos seis e sete anos, enquanto em 22 e 23 serão vacinadas as crianças de cinco anos.

Entre 05 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária, que o Governo calcula em mais de 600 mil crianças.