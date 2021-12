Voos solidários ajudam vítimas de violência doméstica em Bragança

O Aeroclube de Bragança (ACB) está a lançar mais uma campanha de voos solidários, desta vez para angariar verbas destinadas a apoiar vítimas de violência doméstica a recomeçar uma vida nova.

O projeto “Basta Voar para Ajudar” surge, assim, em resposta a uma necessidade urgente partilhada pela Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB), que se encontra a desenvolver uma Campanha Solidária de Angariação de bens de primeira necessidade: mobiliário, eletrodomésticos, têxteis de lar e artigos de cozinha, para doação às vítimas de violência doméstica e seus filhos menores ou maiores a cargo, integrados no Centro de Acolhimento de Emergência da instituição.

“Neste processo de reconstrução de um projeto de vida afastado da violência, o recomeço pode revestir-se de particular dificuldade sobretudo ao nível do arrendamento de casa, muitas vezes não mobilada, e aquisição de todos os artigos de lar, essenciais para o quotidiano de qualquer família”, esclarece Teresa Fernandes, diretora técnica da ASMAB.

Iniciar um processo de vida não é fácil

O Centro de Acolhimento de Emergência para vítimas de violência doméstica acolhe mulheres, com os respetivos filhos, oriundas de todo o país, sendo que uma parte significativa destes agregados familiares, depois do período de acolhimento para garantir a sua segurança e proteção, decide recomeçar a sua vida na cidade de Bragança, a partir do zero.

“Boa parte destas famílias chegam com a roupa do corpo ou apenas com os seus pertences pessoais”, indica Teresa Fernandes, sublinhando que as dificuldades de reiniciar um projeto de vida são enormes.

“Precisam de arranjar trabalho, integrar os filhos nas escolas, pedir médico de família, arrendar uma casa, muitas delas não se encontram mobiladas nem equipadas para além de que sem mobília a renda é mais acessível, daí a necessidade de conseguirmos apoio para aquisição de bens de primeira necessidade como mobiliário, eletrodomésticos, têxteis de lar, utensílios de cozinha, etc.”, acrescenta a responsável.

Neste contexto, aproveitando a quadra natalícia, e o espírito solidário que a caracteriza e da troca de prendas habitual no Natal, o Aero Clube de Bragança decidiu criar vouchers para que a oferta de um voo possa ser vista como um presente de Natal.

Voar para ajudar

O procedimento é simples. Quem quiser oferecer um voo a um familiar ou amigo, pode escolher qualquer uma das rotas já criadas pelo ACB, pode pedir uma rota específica e o valor do Voucher é calculado em função do tempo de voo, tendo como referência os voos de 15 minutos com o custo de 30€.

O lucro da venda dos vouchers reverte na totalidade para as vítimas de violência doméstica que estão a reiniciar o seu projeto de vida na cidade de Bragança, pelo que quem os adquire recebe um comprovativo do valor do donativo, emitido pela ASMAB, com os benefícios fiscais associados.

A campanha destinada a apoiar as vítimas de violência doméstica devia arrancar em janeiro de 2022, mas o ACB decidiu avançar de imediato, “porque a ASMAB nos identificou situações urgentes de agregados atualmente acolhidos na sua instituição”, justifica Nuno Fernandes, presidente do ACB.

O Centro de Acolhimento de Emergência de Bragança, em funcionamento desde fevereiro de 2018 já acolheu 94 mulheres e 57 menores.

“A única bagagem que trazem é uma pesada carga de dor física e emocional, pela vivência de situações de violência física e psicológica extrema”, conclui a responsável pelo centro de acolhimento.