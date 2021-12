Arrancou o autoagendamento para vacinação de crianças mas com falhas

Veja também:

Já está disponível o autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 das crianças entre os 10 e os 11, mas o sistema demonstrava algumas falhas.

Alguns utilizadores estão a ter dificuldade na marcação. Em certos casos, havia disponibilidade apenas para dia 19 e no mega centro de vacinação de Lisboa, localizado na FIL.

No portal da Covid-19 do Ministério da Saúde, a esta hora está também disponível a marcação para a toma da vacina para a gripe e contra a Covid-19 para a faixa etária das pessoas com 65 ou mais anos.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, anunciou que seriam abertas esta segunda-feira as marcações online para esta faixa etária, cuja vacinação arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, prolongando-se até março.

De acordo com o calendário apresentado pelo Governo, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 deste mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.

Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária, estima o Governo.

Nestes dias não haverá vacinação de adultos nos vários centros do país, com o objetivo de "criar condições para que o processo decorra com tranquilidade", adiantou Lacerda Sales.