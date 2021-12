Vacinação de crianças contra a Covid-19. O que sabemos até agora?

Mais certa é a data de início do processo na Madeira: quarta-feira, dia 15.

O que se sabe é que deve começar pelas crianças que tenham doenças consideradas de risco para a Covid-19 e pelas mais velhas – ou seja, primeiro deverão ser chamadas as de 11 anos e depois, de forma progressiva, as restantes, até aos cinco anos.

Não se sabe ainda o dia exato, até porque é preciso articular esse processo com o reforço da vacinação que está a ser dado à população acima dos 65 anos e aos maiores de 50 que receberam a vacina unidose da Janssen.

Quantas crianças são elegíveis?

São cerca de 638 mil as crianças elegíveis para vacinação. Até agora, o Governo encomendou 700 mil vacinas pediátricas, que devem chegar até final de janeiro. As primeiras chegam já na próxima segunda-feira, dia 13.

E também vão ser duas doses, como nos adultos?

Sim, duas doses. A vacina aprovada é a da Pfizer, mas numa versão pediátrica: a dosagem é um terço da utilizada na vacinação de adultos e jovens a partir dos 12 anos.

O intervalo entre as duas doses deverá ser de três semanas – é essa a recomendação da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Contudo, em Espanha, por exemplo, vai ser diferente, porque as autoridades de saúde decidiram dar as duas doses com um intervalo de oito semanas.