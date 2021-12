Hospital de Almada reabre urgência pediátrica à meia-noite

Veja também:

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, reabre à meia-noite de hoje, após um encerramento durante nove dias devido a um caso da variante Ómicron da Covid-19.

Em comunicado, o hospital do distrito de Setúbal adianta que a consulta externa de pediatria, que também esteve encerrada pelo mesmo motivo, vai retomar a sua atividade em pleno, na próxima segunda-feira às 8h00.

De acordo com a unidade, o período de isolamento profilático de 14 dias determinado pelas Autoridades de Saúde, após a exposição a caso positivo de covid-19, variante Ómicron, de 28 profissionais do HGO do Serviço de Pediatria, termina esta quinta-feira.

Até ao momento, não foram verificados casos positivos nos profissionais de saúde que tiveram contactos de alto ou de baixo risco, assegura o HGO.

Os serviços de urgência pediátrica e consulta externa de pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, encerraram às 22h00 do dia 30 de novembro na sequência de um caso de covid-19 daquela variante num profissional de saúde em funções no hospital.

No Serviço de Pediatria do HGO mantiveram-se em funcionamento o Internamento, Urgência Interna, Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos e Neonatais, Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva e a Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência.

A covid-19 provocou pelo menos 5.278.777 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,22 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.610 pessoas e foram contabilizados 1.181.294 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.