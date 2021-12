Polícia Marítima suspendeu buscas por homem que terá desaparecido no Guadiana

A Polícia Marítima (PM) efetuou esta quarta-feira buscas por um homem que terá desaparecido quando navegava numa embarcação de recreio no rio Guadiana, tendo suspendido as operações ao início da noite.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que as buscas se iniciaram pelas 10h30, junto ao concelho de Alcoutim, depois de populares terem alertado as autoridades ao avistarem “a embarcação de recreio utilizada pelo homem, à deriva e sem ninguém a bordo”.

O homem, de 63 anos, de nacionalidade inglesa, vivia num veleiro fundeado no rio Guadiana e, segundo as autoridades, foi visto pela última vez na segunda-feira, quando seguia a bordo da embarcação de recreio que utilizava para se deslocar a terra.

As operações de busca, coordenadas pelo comandante da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, foram interrompidas ao final da tarde desta quarta-feira, sem que tivesse sido encontrada a alegada vítima, e serão retomadas na quinta-feira ao nascer do sol.

Por se tratar de uma ocorrência no troço internacional do rio Guadiana, foram informadas as autoridades espanholas, indicou a AMN.