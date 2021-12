Covid-19. Madeira com 88 novos casos, 75 recuperações e 794 infeções ativas

Veja também:

A Madeira registou 88 novos casos de Covid-19 e 75 recuperações, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que o total de infeções ativas no arquipélago é agora de 794, com 23 doentes hospitalizados.

Entre os novos positivos, quatro foram importados e 84 são de transmissão local.

A região autónoma passa a contabilizar 14.541 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, já com 13.630 recuperados, 75 dos quais sinalizados esta quarta-feira.

A Madeira regista também um total de 117 óbitos associados à Covid-19.

Em relação aos 794 os casos ativos, dos quais 38 são importados e 756 de transmissão local, a direção regional dá conta de que 23 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma delas nos cuidados intensos, e 33 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 250 situações que se encontram esta quarta-feira em apreciação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem no arquipélago.

A autoridade regional de saúde revelou também que 383 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e outras 25.656 estão monitorizadas com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

Os dados da autoridade madeirense diferem dos apresentados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que atribui à região autónoma 81 novos casos, num total de 15.462 reportados desde março de 2020.

A DGS sinaliza também 110 óbitos associados à doença no arquipélago desde o início da pandemia.

As autoridades da Madeira e dos Açores divulgam diariamente os seus dados relativos à Covid-19, que podem não coincidir com a informação do boletim da DGS.