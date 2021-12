Bola de fogo a 100 quilómetros por hora cruzou os céus do sul de Portugal

Uma bola de fogo percorreu a 100 mil quilómetros por hora, na madrugada de domingo, o céu no sul de Portugal e Espanha, divulgaram na terça-feira os responsáveis do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, ficou incandescente, gerando assim uma bola de fogo, que teve início a cerca de 105 quilómetros acima da província de Badajoz (Andaluzia), em concreto sobre a localidade de Villanueva del Fresno.

A partir deste ponto avançou em direção a noroeste, entrando no espaço aéreo de Portugal e, por último, extinguiu-se a cerca de 60 quilómetros de altitude na região do Alentejo, na localidade de Santo António do Baldio, concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

No total, o meteorito incandescente percorreu a atmosfera durante 51 quilómetros.

Os detetores do projeto SMART operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN), que visa monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objetos do Sistema Solar.