Caso Homeniuk. Nove anos de prisão para três inspetores do SEF

O Tribunal da Relação condenou, nesta terça-feira, três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a nove anos de prisão no âmbito da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, no aeroporto de Lisboa.

Esta decisão da Relação manteve a pena dos inspetores Duarte Laja e Luís Silva e aumentou a pena de prisão aplicada ao inspetor Bruno Sousa.

Na leitura do acórdão de primeira instância, proferida no dia 10 de maio pelo juiz-presidente Rui Coelho, os arguidos Duarte Laja e Luís Silva tinham sido condenados a nove anos de prisão, enquanto o arguido Bruno Sousa recebeu como sentença sete anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado (morte).

O acórdão desta terça-feira altera a qualificação jurídica dos crimes cometidos pelos três inspetores do SEF, igualando a pena dos três inspetores.

Deixa ainda cair a condenação por homicídio, pelo que os arguidos são condenados por ofensas à integridade física grave, qualificada pelo resultado “doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou incurável” em vez de perigo para a vida como a primeira instância.

Ihor Homeniuk, ucraniano, foi morto nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa no dia 12 de março.



O advogado da família considera “positivo o facto de a Relação de Lisboa ter equiparado a responsabilidade a todos os arguidos”. José Gaspar Schwalbach mantém, contudo, o pedido de condenação por homicídio.

Do lado dos arguidos, a defesa contestou o acórdão por considerar que os inspetores não foram responsáveis pela morte do cidadão ucraniano.

O Ministério Público, por seu lado, considera que as penas aplicadas a Duarte Laja e Luís Silva não deveriam ser inferiores a 11 anos.