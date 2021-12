Situação dos refugiados "é vergonhosa para a Humanidade", diz reitora

“As imagens que nós vemos, o desalento das pessoas, as condições em que chegam, atravessam, estão, esperam, é qualquer coisa, quase que vergonhoso para a Humanidade de uma forma geral”, sublinha a responsável pela academia alentejana, reconhecendo, porém, a dificuldade em resolver o problema. “Não é a coisa mais fácil do mundo, mas tem que haver uma solução”, diz.

“Penso que a comunidade internacional e os países ditos desenvolvidos ou mesmo o ecossistema europeu, temos que pensar muito neste assunto”, defende Ana Costa Freitas, no dia em que as Nações Unidas homenageiam Jorge Sampaio. O ex-Presidente da República, recorde-se, criou em 2013, a Plataforma Global para Estudantes Sírios, permitindo a muitos jovens prosseguir os seus estudos em Portugal, interrompidos por causa da guerra civil.

A UÉ foi uma das instituições de ensino superior que acolheu, em 2016, vários estudantes sírios, através da plataforma criada por Jorge Sampaio.

“É uma luzinha no meio deste tenebroso assunto que têm a ver com os refugiados”, considera. “Permitir a estas pessoas, que de repente viram a vida virada ao contrário, poder continuar os seus estudos e depois serem inseridas diretamente na comunidade, é muito importante”, admite Ana Costa Freitas que considera fundamental dar continuidade a este trabalho.

“Eu via com muitos bons olhos que continuasse, evidentemente sem a vontade e a força do Dr. Jorge Sampaio, mas é um trabalho que deve ser continuado e se for a nível internacional, ainda mais”, aponta.

A Universidade de Évora prepara-se agora para acolher estudantes provenientes do Afeganistão, estando a tratar de questões como o alojamento nas suas residências universitárias, de acordo com a disponibilidade. São "três ou quatro estudantes" que chegam a meio do ano letivo, por isso a preocupação passa pela aprendizagem da lingua e só depois, então, iniciam os estudos académicos. É um processo que demora o seu tempo, mas que está a decorrer a bom ritmo, tendo em conta a experiência da insitutição. Para a reitora, a experiência de acolhimento tem sido muito positiva, quer para os estudantes estrangeiros, quer para a própria comunidade académica.

“Eles têm, naturalmente, as suas dificuldades de integração, estamos de falar de culturas e regiões muito diferentes, mas nós não temos resistência da nossa comunidade académica”, assegura, o que tem feito desta experiência, “uma experiência muito positiva para todos”.