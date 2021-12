Covid-19. Vacinas para crianças chegam em 13 de dezembro, diz Lacerda Sales

As primeiras 300 mil vacinas anticovid-19 para crianças dos 5 aos 11 anos, do consórcio farmacêutico BioNTech/Pfizer, chegam a Portugal em 13 de dezembro, anunciou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde nesta segunda-feira.

"Vão chegar cerca de 300 mil vacinas no dia 13 de dezembro e, depois, durante o mês de janeiro, chegarão mais 400 mil vacinas, o que, para esta população, será suficiente", disse António Lacerda Sales em Constância (Santarém), tendo feito notar que "é uma vacinação diferente porque é por unidose, de 10 microgramas, cerca de um terço da dose de um adulto".

O total de 700 mil vacinas asseguram as necessidades nacionais "para vacinar todas as crianças dos 5 aos 11 anos", num processo de inoculação que está em fase de preparação e que aguarda pelo aval da Comissão Técnica de Vacinação, notou o governante, à margem da cerimónia de abertura da extensão de saúde de Montalvo, no concelho de Constância.

"Estamos neste momento à espera da decisão da Comissão Técnica de Vacinação, que esperamos seja uma decisão favorável, para vacinação das crianças até aos 11 anos, havendo ainda depois dessa decisão o parecer [da Direção-Geral da Saúde], e a nós o que nos compete, enquanto Governo, é ter todo o planeamento e toda a logística (...) para estarmos preparados para vacinar e é isso que estamos a fazer".