Mais 21 mortos, em dia com 2.500 casos de Covid-19 e menos internados

Portugal regista 21 mortes e 2.535 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o maior número diário de óbitos desde 18 de março. Quinze vítimas mortais tinham mais de 80 anos, três entre 70 e 79 anos e três entre 60 e 69.

Nos hospitais portugueses há agora 903 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 14 doentes em comparação com o dia anterior.



Analisando as unidades de cuidados intensivos, há mais um internado num total de 129 pacientes mais graves.



Portugal tem 56.439 casos ativos da doença, são menos 1.199 infeções no espaço de um dia.

O número de recuperados nas últimas 24 horas é de 3.713.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.492 mortes, um milhão e 157 mil casos e um milhão e 82 mil recuperados.



Portugal continua no lado vermelho da matriz de risco, que tem como indicadores a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt).