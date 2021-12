Surto de Covid-19. Duas mortes em lar do concelho de Nisa

O surto de Covid-19 no Lar Joaquim Maria da Costa, em Montalvão, concelho de Nisa, já provocou duas mortes, de acordo com a provedora da Santa Casa da Misericórdia, Maria Júlia Lopes.

Segundo a responsável do lar, “nos dois últimos dias” faleceram duas utentes, uma que se encontrava na instituição e outra que estava internada no hospital de Portalegre.

“Temos dois mortos, no espaço de dois dias, duas mulheres, uma com 92 anos e uma outra com 76 anos”, lamentou.

O surto de covid-19 neste lar foi detetado no final do mês de novembro, tendo inicialmente sido infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 “37 pessoas”, entre utentes, funcionários e administração, disse, na ocasião, o presidente da Junta de Freguesia de Montalvão, Rogério Belo.

A provedora da instituição, que se encontra também infetada, indicou que continuam infetadas pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, “35 pessoas”, uma vez que “não foram efetuados testes” nos últimos dias.

Portugal tem 57.638 casos ativos da doença, são mais 1.860 infeções no espaço de um dia. O número de recuperados nas últimas 24 horas é de 1.025.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.471 mortes, um milhão e 154 mil casos e um milhão e 78 mil recuperados.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo regista esta quinta-feira quatro mortes e 937 novos casos de Covid-19 e o Norte três óbitos e 914 infeções.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 19 casos em Portugal.