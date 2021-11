Plataforma para a saúde mental desenvolvida em Coimbra vence prémio internacional

Uma plataforma de estudantes para prevenir problemas de saúde mental junto da comunidade académica, desenvolvida por uma equipa da Universidade de Coimbra, venceu a competição internacional ‘EIT Health Innovation Days’.

Além do apoio no desenvolvimento do projeto e o prémio de 500 euros que já tinha ganho anteriormente, na fase regional (Coimbra Innovation Days), a equipa vai receber apoio e mentoria de especialistas do ‘EIT Health’, por forma a desenvolver o conceito de negócio.