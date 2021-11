PR considera "muito equilibradas" novas medidas para mitigar pandemia

Veja também:

O Presidente da República considerou, esta quinta-feira, que as medidas decretadas pelo Governo para mitigar a propagação da pandemia são “muito equilibradas” e possibilitam que haja restrições adicionais em janeiro, se necessário, apesar de serem “indesejáveis”.

“Pareceram-me muito equilibradas as medidas. Muito equilibradas naquela via que tinha apontado, que era equilíbrio entre, de um lado a precaução, e do outro não fechar a sociedade, nem fechar a economia”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2019/2020, em Lisboa.

Exemplos do equilíbrio descrito pelo Presidente da República são “o teletrabalho” e “aquela 'semana de nojo' entre o fim do ano e o recomeço da atividade, quer escolar, quer lúdica, quer de trabalho presencial”.