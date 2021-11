Mais internados, mais 15 mortos e 3.150 novos infetados com Covid-19

Veja também:

Portugal registou mais 15 mortos e 3.150 novos infeatdos com Covid-19. O número de internados subiu para 691, mais 10 do que ontem, dos quais 103 em cuidados intensivos (menos dois).

Das 15 vítimas mortais, sete tinham mais de 80 anos e oito tinha entre os 70 e os 79 anos.

Por distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que tem maior número de casos (1.096), seguida do Norte, com 849, e o Centro com 696. O Algarve conta com 199 novos casos, o Alentejo 173 e nas regiões autónomas a Madeira também tem mais de 100 casos (126) e os Açores 11.

O valor do R e da incidência mantém-se inalterados, dado que estes elementos apenas são atualizados às segundas, quartas e sextas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.133.241 casos da doença, dos quais 18.385 morreram e 1.065.331 conseguiram recuperar.