Covid-19. INSA investiga "subida abrupta" de sub-linhagem da variante Delta

Veja também:

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) está a investigar a "subida abrupta" de uma sub-linhagem da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2, que em duas semanas se espalhou por 42 concelhos.

Segundo o último relatório do INSA relativo à diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, a frequência relativa desta sub-linhagem, que tem uma mutação num local reconhecido como potencialmente crítico para a ligação do vírus às células humanas, subiu de 1,4% para 7,6%.

O documento, divulgado esta semana, refere que foram detetados 58 casos até à data, abrangendo cinco regiões (com maior incidência no Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo), 13 distritos e 42 concelhos.

"Esta subida abrupta de frequência relativa de uma sub-linhagem com uma mutação num local reconhecido como potencialmente crítico para a ligação do SARS-CoV-2 às células humanas está a ser investigada", sublinha o INSA, que já analisou 21.452 sequências do genoma do SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença Covid-19.