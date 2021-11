Covid-19. Governo assegura apoio às famílias para a semana de contenção em janeiro

O Governo vai reativar o apoio às famílias durante a semana de contenção, entre 2 e 9 de janeiro, em que as escolas vão estar fechadas e o teletrabalho será obrigatório, anunciou a ministra do Trabalho.

Ana Mendes Godinho assegura que a medida será retomada nos moldes anteriores, "para garantir que há este apoio aos pais para acompanhar os filhos sempre que seja necessário".

Aproveitar o intervalo para vacinar

Este apoio à familia foi prontamente exigido pela Confederação das Associações de Pais (CONFAP).

Em declarações à Renascença, Jorge Ascenção sugeriu também que se aproveite a pausa letiva no início do ano para se avançar com a vacinação nas escolas.

O Presidente da Confap inclui as crianças até aos 11 anos, caso as autoridades venham a decidir pela sua vacinação.

"Tudo tem de ser feito para, neste intervalo de interrupção letiva, haja essa vacinação massiva de alunos e de professores, para que possamos ter um restante ano letivo tranquilo, como toda a gente deseja e que é essencial para o desenvolvimento das crianças e dos jovens", sublinhou Jorge Ascenção.