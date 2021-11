Portalegre. Surto com 37 infetados em lar no concelho de Nisa

Veja também:

Um surto de Covid-19 num lar em Montalvão, no concelho de Nisa (Portalegre), já infetou 37 pessoas entre utentes, funcionários e administração, disse à agência Lusa a presidente da junta de freguesia, esta quarta-feira.

De acordo com Rogério Belo, o surto no lar Joaquim Maria da Costa infetou pelo menos “27 utentes, nove funcionários e a própria provedora da Santa Casa da Misericórdia de Montalvão”, que gere aquele equipamento.

“Os utentes infetados” com o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, “estão isolados e foi contratada uma equipa de reforço, para ajudar nos trabalhos do lar”, acrescentou.

O presidente da Junta de Freguesia de Montalvão indicou ainda que se suspeita que, na comunidade, possam existir mais pessoas infetadas e defendeu uma operação de testagem por parte das autoridades de Saúde aos 200 residentes naquela freguesia.

Contactada pela Lusa, a presidente da Câmara de Nisa, Idalina Trindade, avançou que a população de Montalvão vai ser testada na quinta-feira, a partir das 14h30, no mercado coberto daquela freguesia.

A autarca recordou ainda que já foi testada, no início desta semana, “metade” dos funcionários do município, decorrendo também na quinta-feira ações de testagem aos demais funcionários e colaboradores.

