Navio que se incendiou ao largo do Cabo Espichel rebocado para Lisboa

O navio mercante que sofreu um incêndio na casa das máquinas quando se encontrava ao largo do Cabo Espichel, na madrugada de terça-feira, foi rebocado e deverá chegar nesta quarta-feira ao porto de Lisboa.

Após o acidente, a Marinha apresentou um plano de remoção do navio, que foi avaliado e autorizado, em termos de segurança e viabilidade, pelo capitão do porto de Lisboa, em coordenação com a Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo, revela um comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

O navio navegava a cerca de 51 quilómetros do Cabo Espichel quando se deu o incêndio que provocou dois mortos.

Antes de iniciar a viagem para Lisboa, o barco será sujeito a uma vistoria, por forma a verificar as condições de navegabilidade e de segurança.

Chegado ao porto da capital, aí permanecerá para ser alvo de uma avaliação dos danos causados pelo incêndio e eventuais reparações.

A corveta da Marinha Portuguesa, NRP António Enes, irá acompanhar as operações de reboque do navio sinistrado.