Ministra da Saúde revela que são três mil os novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira

Portugal regista, nesta quarta-feira, mais três mil novos casos de Covid-19. O número foi avançado pela ministra da Saúde, no Parlamento.

“Temos uma pandemia que continua a crescer. Hoje são mais de três mil os novos casos de infeção, como brevemente será conhecido”, afirmou Marta Temido.

A ministra defendeu de seguida a manutenção do programa de vacinação contra a Covid-19, “a acompanhar e a efetivar”.

Além disso, “temos cuidados para recuperar e temos um conjunto de respostas para dar em mais um inverno, que será naturalmente mais um inverno com lutas e desafios para superar, mas para o qual estamos cá para responder juntamente com os profissionais de saúde”, acrescentou.

O número de infeções com o novo coronavírus tem vindo a aumentar em Portugal, mas ainda sem causar pressão nos hospitais. Na quinta-feira, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros para analisar as medidas a tomar nos próximos tempos.

Na terça-feira, Portugal registou 2.560 novos casos de Covid-19 e 14 mortes com a doença. O número de internados subiu para 649, mais 21 do que no dia anterior, mas manteve-se a nível de cuidados intensivos.

A ministra da Saúde está a ser ouvida na comissão parlamentar de Saúde a pedido do PCP, sobre o Hospital de Setúbal, onde no mês passado se demitiram 87 médicos.