Vacinação Covid-19. Já foram dadas 750 mil doses de reforço

Portugal já administrou cerca de 1.561.000 doses de vacina contra a gripe (incluindo cerca de 400 mil em farmácias) e mais de 750 mil doses de reforço e adicionais da vacina contra a COVID-19.

Estes resultados foram possíveis com a aceleração da vacinação diária dos centros de vacinação, incluindo ao fim-de-semana, através da modalidade “Casa Aberta”.

Ao longo dos últimos dois dias, e até às 18h00 deste domingo, foram administradas mais de 66 mil doses de vacina contra a gripe e cerca de 80 mil doses contra a COVID-19, das quais cerca de 73 mil foram doses de reforço. A modalidade “casa aberta” para pessoas com 75 ou mais anos mantém-se durante a semana.

"Antes de se dirigirem ao Centro de Vacinação da sua área de residência, as pessoas devem consultar o respetivo horário de funcionamento", avança a DGS.

Os utentes continuam a ser convocados preferencialmente por SMS, através de agendamento centralizado e, localmente, pelos respetivos pontos de vacinação, para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para Covid-19).

Encontra-se igualmente disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 65 ou mais anos. A Direção-Geral da Saúde mantém o apelo à vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. "Esta é melhor forma de proteção dos mais vulneráveis, especialmente nesta altura do ano, em que as temperaturas são mais baixas", escreve a DGS.