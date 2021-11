Mais 2.333 casos de Covid-19 e 10 óbitos em dia de aumento nos internamentos

Portugal conta, neste sábado, mais 2.333 casos de Covid-19 e 10 mortes associadas à doença, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O número de internamentos também aumentou: há mais 16 pessoas internadas, nove das quais em unidades de cuidados intensivos (que neste momento, totalizam 88 doentes com SARS-Cov-2).

Por outro lado, nas últimas 24 horas, houve 1.581 pessoas que recuperaram da doença, pelo que o número de casos ativos é, neste momento, de 43.013 (mais 742).

Em termos de regiões, Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta, neste sábado, mais novas infeções: 855. Foi também em LVT que morreram mais pessoas desde sexta-feira: quatro.

Segue-se a região Norte, com mais 633 casos, e duas mortes. No Centro, foram registados mais 430 doentes com Covid-19 e também dois óbitos. A região do Algarve surge a seguir, com 167 novos casos e uma morte com o novo coronavírus.

No Alentejo, há mais 127 infeções, mas nenhum óbito. A 10.ª morte deste sábado localiza-se na Madeira, onde há mais 19 novos casos.