Madeira regista uma morte, 60 novos casos e mais sete internados

A Madeira registou, nas últimas 24 horas, uma morte associada à Covid-19, 60 novos casos e mais sete doentes internados, indicou a Direção Regional da Saúde (DRS), esta sexta-feira.

Relativamente ao óbito, trata-se de uma doente de 79 anos, com comorbilidades associadas, que estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, informa a DRS.

Dos 60 novos casos, quatro são importados e os restantes são de transmissão local, de acordo com o boletim epidemiológico diário, que acrescenta que há mais 47 doentes recuperados, esta sexta-feira.

A Madeira passa, assim, a contabilizar 464 casos de Covid-19 ativos, dos quais 40 são importados e 424 de transmissão local.

No que diz respeito aos internamentos, a região regista, esta sexta-feira, 50 doentes hospitalizados, mais sete em relação a quinta-feira. Sete pessoas encontram-se na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19, o mesmo número do dia anterior.

Há também 50 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

"No total, há 325 situações que se encontram, esta sexta-feira, em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta a DRS.

Estão também a ser acompanhados 417 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 32.612 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A Madeira regista desde o início da pandemia 12.983 casos confirmados de Covid-19, 12.434 recuperações e 85 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS atribui hoje à região 63 novos casos e uma morte associada à Covid-19, pelo que a Madeira, segundo estas contas, totaliza 13.618 infeções e 80 mortes devido à doença desde março de 2020.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.300 pessoas e foram contabilizados 1.117.451 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.