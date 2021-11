Corrida aos testes na Madeira após anúncio de novas restrições

Os madeirenses têm estado desde manhã numa ‘correria’ aos postos de testagem à covid-19 da cidade do Funchal, depois do presidente do Governo Regional ter anunciado a obrigatoriedade de apresentação de teste na maior parte dos locais públicos e privados.

Cerca das 12h30, algumas centenas de pessoas faziam fila em frente aos vários postos de testagem das farmácias do centro do Funchal, o maior e principal município da região. Também as farmácias registavam uma afluência superior ao habitual, pois eram muitos os que lá iam para fazer a marcação de um teste antigénio.

O movimento regista-se um dia depois de o chefe do executivo regional (PSD/CDS-PP), o social-democrata Miguel Albuquerque, ter determinado a obrigatoriedade, a partir deste sábado (dia 20), de apresentação cumulativa de certificado de vacinação e teste antigénio para frequentar a maioria dos recintos públicos e privados, face ao aumento do número de casos de covid-19.

“Eu acho a medida correta, mas tomada em cima da hora”, afirmou à Lusa o jovem Marcos, que se encontrava há uma hora na fila de um dos postos de testagem, acrescentando que pediu um dia de folga para ser testado.

Ao lado de Marcos, Francisca concordou que a decisão foi tomada com pouco tempo para as pessoas e as farmácias se adaptarem, numa altura em que o Governo Regional ainda não tinha anunciado o “período de aplicação transitório” da medida até à meia-noite de 27 de novembro.