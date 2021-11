Portugal outra vez com mais de dois mil novos casos de Covid-19 e nove mortos

Veja também:

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove mortos e 2.527 novos casos de Covid-19.

Os dados do boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) referem que o valor do R(t) registou uma ligeira subida, uma centésima, a nível nacional, estando agora a 1, 17, e mantém-se inalterado no continente.

Há também uma nova subida do número de internados em enfermaria, mas menos em situação grave. Há agora 514 pessoas internadas, mais 28 do que ontem, dos quais 75 em cuidados intensivos (menos cinco do que ontem). Desde 15 de setembro que não havia tantos internados.

O número de casos ativos regista também novo aumento, sendo agora quase 40 mil (39.800).

A distribuição etária dos novos casos aponta para uma maior prevalência na faixa ente os 40 e os 49 anos, com 399 casos, seguida da faixa ente os 30 e os 39 anos, com 373 casos e da faixa entre os 20 e os 29 anos, com 360.

Das nove vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos e um entre os 60 e os 69 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera o número de novas infeções, com 849 casos, seguida do Centro, com 620, e o Norte com 616. O Algarve apresenta 215 novos casos e 140 no Alentejo. Nas regiões autónomas, os Açores têm 44 novos casos e a Madeira 43.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.112.682 casos da doença, dos quais 18.283 morreram e 1.054.599 conseguiram recuperar.