Centenas de militares recusaram a vacina contra a Covid-19

Veja também:

Há centenas de militares que recusaram a vacina Contra a Covid-19.

O "Diário de Notícias" escreve esta quarta-feira que a percentagem de militares no ativo que recusou a vacina está bastante acima da média nacional e no caso da Armada supera em cinco vezes.

Segundo o jornal, na Marinha cerca de 800 militares não tomaram a vacina, no Exército serão 756 os militares que não quiseram ser vacinados, número entretanto confirmado pela Renascença, e na Força Aérea os dados sobre a vacinação contra a Covid-19 não são conhecidos.

A vacinação na Marinha assume caráter voluntário, sendo a recusa declarada por escrito, não havendo lugar a apresentação de justificação para a recusa.

No Exército são desconhecidas as razões invocadas pelos militares para a recusa da vacina e não existem restrições específicas para o grupo de militares que não está vacinado.

"O Exército mantém implementado o plano de testagem periódica nas Unidades, de acordo com a missão e a avaliação de risco, conforme Plano de Contingência para a Covid-19", disse ao DN o gabinete do Chefe de Estado-Maior do Exército, acrescentando que se mantêm em vigor as medidas de distanciamento, uso de máscara, desinfeção e arejamento frequentes das instalações, a fim de reduzir o risco de transmissão do SARS-CoV-2.

Existem, no entanto, "restrições na participação em Forças Nacionais Destacadas", uma vez que de acordo com "as recomendações do Centro de Epidemiologia e Intervenção Preventiva do Hospital das Forças Armadas (CEIP/HFAR), vertidas nas Ordens do Exército, só podem ser destacados para missões fora do território nacional, militares que estejam vacinados, sendo a recusa em ser vacinado critério de exclusão da missão".

Várias fontes militares, citadas pelo DN, asseguram que "há negacionistas nas Forças Armadas" que estão a pôr em causa operações, dando como exemplo os recentes surtos em navios da Marinha, mas essa afirmação é negada pelos comandos e as próprias associações militares têm dúvidas.

Na passada semana a Marinha anunciou um novo surto de Covid-19 na fragata Corte Real, integrada na Força Naval Permanente n.º 1 da NATO, atracada em Karlskrona, na Suécia.

Uma situação que segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) "não teve impacto na continuidade da missão", escreve o jornal indicando que “os infetados (até esta segunda-feira 35 dos 182 que constituem a guarnição) estão a dormir ao relento no hangar do navio, a viajar da Suécia para a Noruega, com temperaturas vários graus abaixo de zero, segundo fonte que está a acompanhar o caso”.