Mais internados, mais nove mortos e 1.693 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais nove mortos e mais 1.693 infetados com Covid-19. Os dados do relatório diário da DIreção-Geral da Saúde desta terça-feira indicam ainda que há mais internados, mas um ligeiro recuo do número de casos ativos.

Ainda segundo o documento, há neste momento 486 pessoas internadas, mais 16 do que ontem, dos quais 80 em cuidados intensivos (mais quatro do que ontem).

Das nove vítimas mortais, seis tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e duas entre os 60 e os 69 anos.

O maior aumento de casos verifica-se na faixa etária entre os 40 e os 49 anos (mais 274 casos), seguida da faixa etária do 30 aos 39 anos, com 244, e 230 casos na faixa entre os 20 e os 29 anos. A faixa etária com menor aumento são os maiores de 80 anos, com 52 casos.

No que toca à distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera com 556 novos casos, seguida do Norte com 472 pessoas e o Centro com 388. O Algarve regista 131 novas infeções e o Alentejo 36. Nas regiões autónomas, a Madeira regista 64 novos casos e os Açores 46.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.110.155 casos da doença, dos quais 18.274 morreram e 1.053.609 conseguiram recuperar.