Amnistia pede a Portugal que reforce rede consular para lidar com crises humanitárias

A secção portuguesa da Amnistia Internacional recomendou ao Governo que, em caso de crises humanitárias como a que ocorreu recentemente no Afeganistão, reforce a rede consular para facilitar o acolhimento de refugiados e requerentes de asilo em Portugal.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Amnistia Internacional (AI) Portugal conta que se reuniu, em 10 de novembro, com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, para apresentar recomendações sobre o papel da rede consular portuguesa no acolhimento de refugiados e requerentes de asilo em Portugal.

"O que sugerimos é que possam pensar o reforço da rede consular quando há uma crise", explicou à Lusa o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal.

Pedro Neto explicou que existe "um problema muito grande" no acolhimento de refugiados em Portugal: "Não há rotas seguras para essas pessoas chegarem cá".

Exemplificou com o caso do Afeganistão, recordando que este verão, quando os talibãs tomaram o poder no país, "o próprio consulado em Islamabad, no Paquistão, teve algumas falhas e incapacidades de dar resposta a uma crise que surgiu de repente", com milhares de pessoas a tentarem fugir do país.

Muitas pessoas não conseguiram obter respostas do consulado de Islamabad "porque a comunidade é pequena" e por isso o consulado não teve capacidade para dar resposta.