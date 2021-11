PSP e Porto Editora juntas para ensinar língua gestual

No Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, a Polícia de Segurança Pública anuncia uma parceira com a Porto Editora para reforçar o ensino da língua gestual à população.

“Materializa-se no enriquecimento do conteúdo do dicionário de língua gestual portuguesa, por intermédio dos polícias com formação neste campo”, informa a PSP em comunicado, acrescentando que a parceria pretende “aumentar o conhecimento da generalidade da população sobre a existência da língua gestual portuguesa, enquanto língua oficial de Portugal, do seu domínio por parte de vários polícias e da atenção que a globalidade do público nos merece, principalmente dos cidadãos que, por força de qualquer particularidade, possam recear encontrar dificuldade no contacto com a polícia”.

O objetivo é enriquecer o dicionário digital infopedia com novas entradas, onde há policias e explicar como se comunica em língua gestual.

A PSP informa ainda que “para os cidadãos que comuniquem em língua gestual e que, numa situação de emergência, tenham necessidade de contactar via 112, existe uma aplicação que devem descarregar para os seus telemóveis (App MAI112)”.

“Através dela vão poder comunicar com um operador formado em língua gestual portuguesa e receber o apoio de emergência de que necessitem”, acrescenta o comunicado.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) ministra desde 2016 regularmente formação sobre comunicação com recurso a língua gestual.

A formação já foi ministrada a cerca de 100 Polícias, colocados em todo o território nacional, nos diversos comandos regionais, metropolitanos e distritais da PSP, contribuindo de "forma muito significativa para melhorar a abrangência e efetividade de comunicação da polícia com todos os cidadãos".

Em Portugal existem aproximadamente 30. 000 cidadãos comunicam quotidianamente por intermédio da Língua Gestual Portuguesa, uma das três línguas oficiais do nosso país, reconhecida na Constituição da República Portuguesa desde 1997.