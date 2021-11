Greve da Função Pública. Hospitais e recolha de resíduos urbanos em serviços mínimos

Esta sexta-feira poderá ser um dia difícil para aceder a vários serviços públicos, por causa da greve nacional da Administração Pública.

A paralisação foi convocada pela Frente Comum para contestar, nomeadamente, os aumentos salariais aquém das exigências e a não progressão de carreiras da Administração Pública.

De acordo com Sebastião Santana, o coordenador da Frente Comum, ao final da noite de quinta-feira já se sentiam os primeiros impactos na recolha de resíduos sólidos urbanos, nomeadamente em “Almada, Loures, Odivelas, também no Funchal, com perturbações nesta área da prestação de serviços”.

Também na área da saúde, o Hospital Amadora-Sintra apresenta uma “adesão total e está em serviços mínimos”.