Operação Miríade. Santos Silva nega problemas de comunicação no Governo ou com o PR

O ministro dos Negócios Estrangeiros rejeitou esta quinta-feira que haja qualquer problema de comunicação “dentro do Governo” ou “entre o Governo e o Presidente da República”, a propósito da partilha de informação sobre suspeitas de uma rede criminosa de militares portugueses.

“Não há nenhum problema de comunicação dentro do Governo […] Também não há nenhum problema de comunicação entre o Governo e o Presidente da República. Não me lembro de nenhum Governo, e já fiz parte de vários, em que a relação institucional com o Presidente da República – primeiro com o Presidente Cavaco Silva e agora com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, há mais de cinco anos – fosse tão fácil e tão conforme com a boa prática constitucional e as regras de cortesia e de solidariedade entre órgãos de soberania”, declarou.