Mais nove mortes e 1.477 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais nove mortos e 1.477 infetados, de acordo com o boletim diário da Direcção Geral de Saúde (DGS), relativo à situação epidemiológica da Covid-19.

Os dados divulgados esta quinta-feira mostram ainda um aumento nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos. Estão internadas 383 pessoas, mais três do que na quarta-feira, das quais 64 em unidades de cuidados intensivos, mais duas face ao dia de ontem.

Das nove mortes, três ocorreram na região do Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve e uma no Centro. Cinco das vítimas tinham mais de 80 anos e três integravam a faixa 70-79 anos.

Desde março de 2020, morreram 18.231 pessoas e foram contabilizados 1.102.438 casos de infeção.