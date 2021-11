Madeira com mais 51 casos e 355 situações ativas de Covid-19

Veja também:

As autoridades de saúde da Madeira sinalizaram mais 51 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas na região, registando 355 situações ativas e 14 pessoas hospitalizadas, informou a Direção Regional de Saúde (DRS), esta quinta-feira.

No boletim epidemiológico, a DRS aponta que a Madeira contabiliza um total de 12.552 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

No que diz respeito aos novos casos, indica que apenas quatro são importados (Ilhas de São Vicente e Grenadines, do Reino Unido, França e Região de Lisboa e Vale do Tejo), sendo os restantes de transmissão local.