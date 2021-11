R e incidência voltam a subir. Mais cinco mortos e 1.654 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugla registou mais cinco mortos e 1.654 infetados com Covid-19. O relatório desta quarta-feira atualiza os valores do R e da incidência, sendo que ambos subiram.

O índice de transmissibilidade está agora nos 1,12, quer a nível nacional, quer no continente. A incidência ultrapassou os 120 casos por 100 mil habitantes. No semáforo da pandemia, Portugal está cada vez mais na zona vermelha.

Das cinco vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.

A região Centro domina o número de novos casos, com 460 infeções; seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 459 e o Norte com 372. Já o Algarve conta com 168 novas infeções e o Alentejo 106.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.100.961 casos da doença, dos quais 18.222 pessoas acabaram por morrer e 1.048.211 conseguiram recuperar.