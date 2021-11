Militares no estrangeiro vulneráveis à corrupção. "Ministro devia perceber onde está o problema"

Em 2015, a TI já alertava para os riscos de corrupção e outras ilegalidades, envolvendo as missões das Forças Armadas no estrangeiro.

Em declarações à Renascença, João Paulo Batalha, que era, na altura, diretor da secção portuguesa da TI, refere que foram identificados “problemas sérios, de falta de transparência, de má prestação de contas e de riscos de corrupção no setor da defesa” e que “a área que ficou pior pontuada entre todas foi a área operacional, em que se verificou que não há mecanismos de integridade, nem sequer no planeamento e no desenrolar das operações, não há controlos e há graves arbitrariedades”.

Escândalos atrás de escândalos

De há seis anos para cá, muito pouco mudou, lamenta e, segundo João Paulo Batalha, a instituição militar é particularmente permeável a casos deste tipo.

“Tínhamos, até há pouco tempo, o problema das contrapartidas na contratação de materiais de Defesa onde houve fraudes enormes; tivemos problemas na compra dos submarinos, helicópteros de combate, os Pandur, os veículos do Exército, tivemos o caso de Tancos, que levou à queda de um ministro suspeito de proteger traficantes de armas, o mesmo ministro que desvalorizou os alertas para a falta de controlo e de transparência e que foi, ele próprio, vítima de um ecossistema de arbitrariedade e de abuso”.