Madeira reporta mais 54 casos de Covid-19

As autoridades de saúde da Madeira identificaram mais 54 casos de covid-19 nas últimas 24 horas na região, que registou 355 situações ativas e 14 pessoas hospitalizadas, segundo foi divulgado esta terça-feira.

De acordo com o boletim diário da situação epidemiológica difundido pela Direção Regional de Saúde (DRS), a Madeira regista agora um total de 12.463 infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

No que diz respeito aos novos casos sinalizados, indica que cinco são importados, nomeadamente dos Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, Lituânia e Venezuela. Os outros 49 são de transmissão local.

A DRS complementa que das situações ativas diagnosticadas, 51 são importados e 304 de transmissão local. O organismo assegura, ainda, que estas pessoas infetadas estão a cumprir isolamento.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internados 14 doentes. Dois ocupam a unidade de Cuidados Intensivos.

A DRS salienta que foram reportados mais 30 doentes recuperados, contabilizando 12.030 infetados que conseguiram curar-se desde o início da pandemia. Na Madeira ocorreram 78 óbito associados à covid-19.



As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).