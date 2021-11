Portimão. Acidente provoca morte de GNR e dois feridos

Um acidente, este sábado, resultou na morte de um agente da GNR. O sinistro ocorreu por volta das 20h00, na estrada que dá acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Um motociclo da GNR em serviço na segurança da prova do Moto GP chocou contra uma automóvel ligeiro.

Do acidente resultaram também dois feridos, um ligeiro, o condutor do veículo, e outro grave, o passageiro.

Em comunicado, a GNR diz que está "de luto" e estende "os sentidos pêsames e apoio à família" do militar.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu com "profunda consternação" a notícia do acidente de viação "do qual resultou a morte do Primeiro-Sargento João Fernandes, militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), que prestava serviço no Destacamento de Trânsito de Faro".

"Neste momento de perda prematura, não deverá ser olvidado o seu contributo, enquanto militar da Guarda, para a segurança de Portugal e dos Portugueses", refere uma nota de pesar publicada no site oficial da Presidência da República.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa "já teve a oportunidade de transmitir à família do Primeiro-Sargento João Fernandes, os mais sinceros pêsames, extensíveis a amigos, bem como a todos os profissionais da GNR".

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também já manifestou "profundo pesar" pela morte do agente.

"Neste trágico momento, em meu nome pessoal e do Governo, endereço os meus mais sentidos pêsames à sua família, aos amigos e à Guarda Nacional Republicana", refere um comunicado do gabinete de Eduardo Cabrita.



