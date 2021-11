Presidente do INSA desvaloriza subida de casos de Covid-19 em Portugal

O presidente do Instituto de Saúde Ricardo Jorge (INSA) desvaloriza a subida de casos de Covid-19 em Portugal. Para Fernando Almeida é preciso estarmos atentos, mas não preocupados.

“Não daria muita atenção a este aumento, porque passámos o momento de alguns feriados e a informação pode ter-se atrasado. Nós precisaremos sempre de algum tempo par analisar. Todos sabem que o R está no 1 e ligeiramente acima do 1, o que nos traz algum motivo de atenção, mas nada mais do que isso.”