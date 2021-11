Ativistas portugueses esperam mais um fracasso da COP26 e apontam alternativas

As expetativas são praticamente nulas. A COP26, que decorre em Glasgow, na Escócia, até 12 novembro, não trará nada de novo em termos de combate às alterações climáticas. “Apesar dos papeis assinados, as emissões vão continuar a aumentar”, diz Carolina Falcato, do coletivo ativista Climáximo, argumentando que “ao fim de tantas cimeiras realizadas e da assinatura do acordo de Paris, nada mudou”. A mesma perspetiva é partilhada à Renascença por Sinan Eden, porta-voz da plataforma Salvar o Clima. “Não é especulação. É assunto testado ao longo de décadas. Nós sabemos que soluções não vêm”, afirma, acrescentando que, a acontecerem, “das empresas e dos governos só irão existir por pressão dos movimentos sociais e da sociedade civil”. A ativista Carolina Falcato do Climáximo denuncia também “a influência na União Europeia de seis petrolíferas e cinco das suas associações empresariais de lobbying, desde a assinatura do Acordo de Paris”, apontando ao relatório apresentado esta semana que “encontrou 71 casos de portas giratórias e 568 reuniões com dirigentes da Comissão Europeia (1,5 reuniões por semana, durante sete anos).

Quando questionada sobre o que seriam bons resultados na COP26, Carolina Falcato refere “a eliminação do lobbying de empresas de combustíveis fósseis, planos concretos para limitar o aquecimento a 1,5ºC, e o que significa zero emissões por todos os setores até 2030, pelos países do Norte Global que têm responsabilidade histórica e têm capacidade de mudança que, talvez, países do Sul Global não tenham”. Além disso, defende também “um plano de financiamento para a mitigação nos países Sul Global, pago pelos países do Norte Global compatível com esta trajetória de 1,5ºC”. Ações de protesto em defesa do clima Para domingo, dia 7 de novembro, a meio da cimeira, foi convocado um dia global de ação, pela coligação das organizações baseadas no Reino Unido, que estão a preparar a intervenção dos movimentos sociais durante a COP26.