Mais 1.382 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta quinta-feira quatro mortes e 1.382 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o dia com mais novas infeções desde 9 de setembro e o segundo consecutivo com mais de mil casos do novo coronavírus.

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse que o número de casos poderia chegar aos 1.300 a 7 de novembro, citando uma estimativa do Instituto Ricardo Jorge, o que acabou por acontecer com alguns dias de antecedência.

Nos hospitais portugueses estão internadas, no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos, 357 pessoas, menos 27 em relação ao dia anterior.

Olhando apenas para as unidades de cuidados intensivos, há mais seis internados, num total de 73 pacientes mais graves.