Marta Temido. Vacinação recorde em Portugal é fruto “dos cidadãos que confiam uns nos outros”

Marta Temido atribui o sucesso da vacinação em Portugal à população, que confia “nas suas instituições e nos programas de inoculação”. A ministra da Saúde participava, esta quarta-feira à tarde, num painel da Web Summit dedicado ao tema da vacinação no país.

Portugal é, atualmente, o “país mais vacinado do mundo”, como indica o título da conferência em que a ministra da Saúde participou no terceiro dia da maior conferência tecnológica do mundo. A Web Summit decorre até quinta-feira, no Altice Arena, em Lisboa.