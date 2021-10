Há cada vez mais AVC agudos. “Devem ligar imediatamente o 112”

Aumentou, nos últimos meses, o número de doentes com acidentes vasculares cerebrais (AVC) agudos a chegar aos hospitais.

“Temos vindo a tratar cada vez mais doentes com AVC agudo”, afirma a coordenadora da Unidade Cerebrovascular do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

“São doentes muito mais complexos, têm muito mais doenças, que estão menos bem compensadas, todas elas”, acrescenta Ana Paiva Nunes, em declarações à Renascença.

Durante o período da pandemia com maiores restrições, registou-se “uma redução imensa” no número de AVC, diz a responsável. “Aliás, todas as unidades nacionais tiveram reuniões específicas por causa disso. E, desde que acabaram as restrições ou, pelo menos, foram limitadas, nós notámos um acréscimo significativo do número de doentes com AVC agudo”, admite.