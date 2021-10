Gripe. Farmácias e SNS vão ter quase três milhões de vacinas

As farmácias já têm vacinas contra a gripe para os utentes com receita médica. Neste ano, compraram 700 mil doses – mais 200 mil do que no ano passado. No total, as farmácias e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) terão quase três milhões de doses, o maior número de sempre.

A presidente da Associação Nacional de Farmácia (ANF), Ema Paulino, diz que há muita gente em lista de espera, mas acredita que as vacinas vão chegar para todos os que precisam.

“Temos farmácias com algumas centenas de pessoas à espera, mas estamos convictos de que, com o aumento do número de vacinas disponível este ano, vai ser possível vacinar a população de risco”, afirma à Renascença.

A grande maioria das 700 mil doses adquiridas chegam, nesta segunda-feira, às farmácias.