A massa engorda? NOVA Medical School vai investigar

A NOVA Medical School vai desenvolver uma investigação sobre a relação entre o consumo de massa e índice glicémico nos portugueses.



A investigação, conduzida pelos alunos do Mestrado Integrado em Medicina e da Licenciatura em Ciências da Nutrição, vai estudar as características deste hidrato de carbono e o seu impacto nos níveis de glicémia.

Em entrevista, a coordenadora do estudo, Conceição Calhau, explica que a massa apenas engorda se for acompanhada de mais hidratos de carbono.



“Uma massa acompanhada de hortícolas, de peixe, terá um impacto na glicémia – ou seja, no açúcar do sangue – completamente diferente se eu lhe juntar um contexto de mais hidratos de carbono e não tiver fibra, não tiver a presença de hortícolas”, explica a investigadora.

Quanto a dicas de receitas, a investigadora explica que a massa numa sopa com leguminosas ou até a massa com o molho de um legume são ambas escolhas muito saudáveis.

Paralelamente à investigação, os alunos de nutrição criaram um conjunto de pratos com massa, com baixo índice glicémico, que vão ser partilhados com os portugueses nesta segunda-feira, Dia Mundial das Massas.

O dia comemora a importância da massa para a alimentação. Além de ser económica e fácil de cozinhar, também é saudável e equilibrada. A data também relembra o contributo da massa para o desporto e para a saúde das pessoas, no geral.



Os dados mais recentes mostram que os portugueses não atingem as recomendações de ingestão de fibra diária e que, apesar de incluírem a massa na sua alimentação, consomem em média 103 gr de massa cozinhada por dia.

A massa está presente no grupo dos cereais e derivados, tubérculos, da Roda da Alimentação Mediterrânica, grupo responsável por fornecer cerca de 28% da energia total diária recomendada.

A fibra contribui para a diminuição do índice glicémico, que permite categorizar os alimentos de acordo com a sua capacidade de aumentar os açúcares no sangue.

“Quanto menor o valor de índice glicémico, menor o efeito na subida dos açúcares no sangue. É, por isso, importante analisar os hábitos de consumo nos dias de hoje e adotar estratégias que tenham como resultado um impacto positivo na saúde de todos”, assinala a NOVA Medical School, em comunicado.